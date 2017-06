Mihaela Radulescu castiga sume uriase din televizune. Uite cati bani a incasat

Ea detine, inca din 2001, firma „Mihaela Radulescu SRL”, cu activitati de difuzare a programelor de televiziune, care a inregistrat cifre modeste in ultimii ani, bifand profituri mici in 2013 (22.005 lei) si 2015 (58.879 de lei), dar si pierderi in 2009 (95.000 de lei), 2011 (88.000 de lei), 2012 (97.000 de lei) si 2014 (75.000 de lei).Ultimele date de la Ministerul de Finante, valabile pentru anul fiscal 2016, arata ca afacerea Mihaelei a facut un profit record pentru ultimii ani, de 206.844 de lei, exact in perioada in care Raduleasca a revenit in televiziune, ca jurat la show-ul de talente. Castigul din 2016 este de 3,5 ori mai mare decat cel din 2015, dar este departe de cel mai bun an al firmei Mihaelei, 2008, cand s-a inregistrat un profit net de 855.538 de lei.