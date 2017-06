Mihaela Radulescu, concurenta intr-un nou show la Pro TV

Emisiunea se numeste Fort Boyard, varianta 2017, si ii va avea ca prezentatori pe Octavian Strunila si pe Paul Ipate, conform sursei citate. Pro TV a anuntat achizitia formatului Fort Boyard in primavara acestui an. Iin varianta de show de pe Pro TV, concurentii emisiunii vor fi vedete din Romania. Fort Boyard va fi filmat integral in Franta, in stramtoarea Pertuis d'Antioche, chiar in fortul original, care a fost finalizat in secolul al XIX-lea.Lansat initial in anul 1990, show-ul a fost difuzat pentru prima data in Franta si a fost preluat in scurt timp in intreaga lume, iar printre tarile care au difuzat acest format se numara Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Germania, Olanda, Rusia, Spania si Statele Unite ale Americii.