Mihaela Radulescu, primele declaratii despre casatoria cu Felix

"Negativ. Cred ca am incercat suficient treaba cu casatoria si mi-e bine asa, treaba cu care s-a impacat si Felix. O sa fim vesnic logoditi. Ma rog, cat o tine vesnicia noastra. Cred cu toata fiinta mea in iubire, dar am inchis capitolul casnicii. Viata in doi poate fi, cel putin pentru noi, absolut fabuloasa si fara acte sau rochie alba, schimbare de nume sau domiciliu. Nici eu, nici Felix nu suntem genul care face ce zic sau vor altii, ce se cade sau ce trebuie. Jucam dupa propriile reguli si pana acum nu ne-am poticnit deloc."