Mihaela Radulescu, reactie surprinzatoare dupa ce a fost acuzata ca au desfigurat-o operatiile estetice

In dreptul unei fotografii in care Mihaela Radulescu apare langa Cabral, o telespectatoare a emisiunii “Uite cine danseaza” a postat un comentariu in care o critica pe prezentatoarea tv. “Frumosule Cabral, stai la mare distanta! Provoaca impotenta!??? Nu stiu cum reusesti sa stai langa ea, este desfigurata si batrana! Miha, operatii de infrumusetare ti-au trebuit? Ar fi trebuit sa opresti, ai fi trebuit sa stii ca aici vei ajunge, urata si mutilata, ti-ai facut-o cu mana ta si cu banii tai! Bravo, Miha, esti buna de facut reclama la otrava pentru sobolani!! Ahahahaaahaa si iar aaahaaahaaa!!!” a fost unul dintre comentariile de pe pagina emisiunii.La scurt timp dupa ce aparitia ei a fost criticata, Mihaela Radulescu a publicat pe contul personal de socializare un mesaj în care a spus ca nu e usor sa arati trasnet la 47 de ani, dar e simplu sa te simti tanara."La 47 de ani, nu e la fel de usor ca la 20... sa arati traznet, dar e mult mai simplu sa te SIMTI tanara, in forma si iubita. Macar pentru faptul ca ai aflat mult mai multe despre tine si pentru ca... iti pasa mult mai putin de gura lumii:), dar si pentru ca vrei sa traiesti ce-ti place, ce te amuza, ce te face sa iubesti viata, asa cum vine ea, cu de toate...", a fost mesajul Mihaelei Radulescu.