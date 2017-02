Mihaela Radulescu traieste in lux, dar este ingropata in datorii

Potrivit wowbiz.ro, societatea comerciala la care vedeta este asociata nu merge deloc bine si a inregistrat pierderi uriase. Mihaela Radulescu isi promoba magazinele cu haine prin intermediul unei companii care, in prezent, are datorii incredibil de mari.Potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Finantelor, firma respectiva are doar doi angajati si datorii de aproximativ 7.5 milioane de lei. Totodata, compania inregistreaza pierderi de peste 200.000 de lei, arata Ciao.