Mihaela Tatu a slabit 20 de kilograme. Arata fabulos

De asemenea, in ultima perioada, fosta prezentatoarea TV a slabit spectaculos. Aproape 20 de kilograme."Lucrurile stau așa… La o fată singură și un măgar zbiară, zicea mama. Pentru această perioadă mă simt ok în această relație. Eu trăiesc foarte mult în ”aici și acum”. Sunt rezultatul unui trecut și al experiențelor pe care le-am avut. Asta este Mihaela Tatu de acum. Cu toată experiența pe care o am, mă străduiesc în ”aici și acum”, dar proiectându-mi un viitor foarte apropiat. Nu știu ce o să fac peste 10 ani, nu știu ce o să fac peste un an. Dar acum mă simt confortabil în existența mea, în viața mea, în bucuria fiecărei dimineți și a fiecărei zile, alături de acest om”, a marturisit fosta prezentatoare a emisiunii "De 3x femeie", intr-un interviu citat de click.ro.Mihaela Tatu s-a retras din televiziune si nu regreta deloc acest lucru. Intr-un an a reusit sa slabeasca 20 de kilograme, fiind foarte atentă la dietă şi mergând regulat la sala de sport. In plus, ea marturiseste ca tocmai iubitul ei a motivat-o sa ajunga la silueta pe care si-a dorit-o mereu.