Mihai Bobonete s-a insurat. Prima imagine de la nunta

a scris Mihai Bobonete pe contul personal de scocializare, alaturi de o fotografie in care apare cu sotia sa. Mihai si Catalina Bobonete s-au casatorit civil in urma cu 14 ani si se iubesc de mai bine de 20. Cei doi au impreuna doi copii: un baietel de 7 ani, Octavian, si o fetita de 3 ani, Maria Elena.Mihai Bobonete este unul dintre cei mai apreciati comedianti romani. El are spectacole pe banda rulanta, iar surse apropiate acestuia sustin ca actorul ar avea un castig urias in fiecare luna: in jur de 20.000 de euro pe luna. O reprezentatie a actorului se ridica la valoarea de 1000 de euro, iar alte 5000 de euro vin de la Pro TV, unde prezinta "Vocea Romaniei Jr", dar si joaca si in serialul "Las Fierbinti", al carui scenariu il scrie de anul trecut.