Mihai Constantinescu, operat de urgenta. Interventia a durat 8 ore.

Simona Secrier, sotia cantaretului, si-a dorit ca acest lucru sa ramana secret. Se pare ca interventia nu a fost una usoara si a durat opt ore.”Nu stiu de unde aveti informatia, nu stiu care ne sunt ”prietenii” care au dezvaluit asta, desi noi am fi preferat sa nu se afle. Dar, da, acum, Mihai este bine, din fericire”, a spus sotia cantaretului conform spynews.ro. In urma cu doar doua saptamani, Simona Secrier si Mihai Constantinescu au dezvaluit marele lor secret in direct la tv. Cei doi si-au dorit o nunta departe de ochii lumii si asa au si facut. “Nu a stiut nici vantul, nici pamantul. Am avut cativa invitati. Ne-am simtit foarte bine. Le multumim nasilor ca au fost foarte discreti. Nu imi place sa port verigheta. Nunta nu e facuta nici ieri, nici alaltaieri, dar e facuta”, a marturisit Mihai Constantinescu pentru Antena Stars.