Ministrul playboy: isi arata muschii in reviste si pozeaza sexy

Ilan Laufer are 33 de ani si este foarte preocupat de imaginea lui. Si-a lucrat cu atentie muschii si si-i arata ori de cate ori are ocazia.Tanarul care de astazi este Ministru pentru Mediul de Afaceri a absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București. Revistele dedicate bărbaților sunt pline cu aparițiile lui Ilan Laufer la bustul gol. Și nu doar ele, ci și rețeua de socializare.CAnd jurnalistii au vrut azi sa-l fotografieze, noul membru al guvernului s-a scuzat: ”Cred că arăt îngrozitor. Am dormit foarte puțin”, aratand ca este foarte preocupat de imaginea lui.Noul ministru este de altfel si foarte bogat. Deține o casă în Corbeanca, cu o suprafață de 803 mp, două terenuri intravilane în aceeași localitate, de 1.840 mp.În plus, mai are șapte apartamente în București, cu suprafețe între 77, respectiv 105 mp, iar din închirierea a trei dintre ele, a încasat anul trecut peste 58.000 lei, dupa cum relateaza reporterii Click!