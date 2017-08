Mircea Badea isi fotografiaza iubita pe ascuns. Imagine incendiara cu Carmen Bruma

Mircea Badea este la fel de indragostit de Carmen, ca la inceputul relatiei. Dovada stau chiar pozele cu aceasta, postate de Mircea Badea pe internet. Cuplul a asteptat finalul verii pentru a pelca in concediu, unde par sa se distreze de minune.Intr-o poza, prezentatorul a surprins-o pe Carmen Bruma, in costum de baie, chiar pe balconul hotelului in care sunt cazati. A pozat-o fara ca aceasta sa stie si a postat apoi poza, pe o retea de socializare.