Misha, prima reactie dupa ce a fosta facuta taranca b...a de un taximetrist

Imediat ce aceasta a coborat din masina, taximetristul a postat pe Facebook o imagine cu vedeta, alaturi de un mesaj foarte urat.Contrariata de atitudinea acestuia, Misha a tinut sa lamureasca cum s-au petrecut cu adevarat lucrurile.Acum câteva zile am mers cu acest specimen! Maya a mâncat 3 stixuri in mașina iar "domnul" a început sa ma înjure ca la usa cortului și sa îmi spună ca " mai lipsește sa facem sex in mașina"( eu fiind cu Maya ). Poza cu bancheta este făcută chiar de "dumnealui" și se poate observa cât de "murdara " și plină de "ciocolata" este . Mai exact are o bucățică minuscula de stiks. Nu mai poți avea nici o siguranța ca mama, atunci când te duci sa ți iei copilul de la gradinita. Poți da peste tot felul de nebuni care mai au puțin și te iau la palme. Probabil fiind foarte ofuscat de faptul ca a fost dat afara de la firma de taxi " domnul " s a gândit sa dea la gazeta peste ce " țăranca b****a" a dat... sau poate sa mai scoată 2 lei in plus. Ești un adevărat DOMN! Se vede din limbaj! Aplauze va rog!