Misterul a fost dezvaluit. El este tatal fetitei Amaliei Enache?

Tot ce se stie cert despre acesta este ca ar fi in America de Sud, unde Amalia isi va petrece urmatoarele luni.Surse citate in exclusivitate de Libertatea.ro spun ca tatal micutei nascute in august 2016 ar fi prietenul cel mai bun al stiristei ProTV, fost make up artist in cadrul postului, Claudiu. Acesta se afla de altfel de cativa ani la Buenos Aires, in Argentina. Claudiu locuiește în Argentina, Buenos Aires, dar a fost în țară în perioada în care știrista a născut-o pe Alma și, potrivit apropiaților lor, nu a ratat nici botezul și nici lungul drum peste Ocean în care le-a fost alături Amaliei și fiicei sale.Cei mai apropiați dintre colegii și prietenii Amaliei cunosc detaliile acestei povești încâlcite și știu exact care este rolul lui Claudiu în viața ei și a copilului ei, chiar dacă Enache se afișează și alături de alti prieteni la fel de buni, scrie Libertatea.ro.