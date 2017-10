Moni si Mr.Pink, parinti!?

Potrivit apropiatilor, disparitia Monicai are legatura si cu dorinta acesteia si a lui Mr. Pink de a deveni parinti. Cei doi au decis sa faca un copil si sa apeleze chiar si la fertilizarea in vitro in cazul in care acest lucru nu se va putea pe cale naturala, din cauza unor tratamente pe care Monica le-a luat mult timp, de fiecare data cand a avut probleme cu tenul, potrivit libertatea.ro.