Fosta sotie a lui Irinel Columbeanu a mers in vacanta cu Irina in Dubai. Pe langa excursiile pe care le-au facut la delfinariu sau la diferite moschei, Monica a initiat-o pe fiica sa si in tainele frumusetii.Vedeta si-a dus fiica la spa, unde a fost pensata, dar si machiata. Rezultatul l-a aratat pe pagina sa de socializare.