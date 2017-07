Monica Gabor, o adevarata diva in SUA. Toata America a fost impanzita cu chipul ei

Moni se ocupa intens de promovarea acestei aplicatii, care poate aduce bani utilizatorilor, in functie de timpul pe care il petrec pe aceasta. Pentru a promova si mai bine aplicatia, Mr. Pink a cerut sute de panouri publicitarea cu care a impanzit zona in care locuieste. Pe acestea apare chipul Monicai Gabor.De când se iubește cu Mr. Pink, Monica Gabor are o viață de huzur. Trăiește în lux la propriu, într-o casă exotică din Malibu, care valorează 3,5 milioane de dolari, în plus conduce mașini de lux. Mai precis un Bentley și un Rolls Royce Wraith, în valoare de 300.000 de dolari, primit cadou de la logodnicul ei asiatic. Cu un astfel de bolid, ea merge la cumpărături, în Los Angeles sau își plimbă rudele când vin în America. Ieri, sora sa mai mică, Ramona Gabor, a vizitat-o, așa că Moni a așteptat-o la aeroport cu limuzina de lux.