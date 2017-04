Monica Gabor s-a maritat cu Mr. Pink. Sora ei a dat-o de gol

Aflata in tara, Ramona, care este stabilita de multi ani la Dubai, unde are propriile afaceri, a fost invitata in cadrul emisiunii prezentate de Teo Trandafir.“Ti-am adus niste sepcute cu insemnele aplicatiei pe care o promovez eu si sora mea, aplicatia lansata de cumnatul meu. Nu este usoara viata mea in Dubai, ma trezesc si la 8 dimineata, am zile in care lucrez si cate 12 ore, trebuie sa mergi la castinguri constant. Cand m-am mutat acolo, nu aveam nici masina, mi-a fost foarte greu. Am ales Dubaiul fiindca aveam un prieten bun acolo, care mi-a spus ca este mai usor sa gasesti acolo de munca in modelling, iar totul a curs apoi in mod natural. Am si o fabrica acolo, am vrut sa fac ceva mai mult cu viata mea. Am inceput cu o linie de haine de plaja, apoi am continuat cu uniformele, fiindca am scos mult mai rapid bani. intr-o relatie cred in fidelitate si cred in crearea unei relatii de incredere.La inceput, castigam in Dubai echivalentul a 1500 de lei, dar munceam din greu. Sunau diversi in tara sau o sunau pe sora mea sa ii spuna ca m-au vazut in timp ce lucram ca model, de parca cine stie ce vazusera. Da, daca ma vedeau in timp ce imi baga un domn banii astia in chiloti, atunci aveau dreptul sa comenteze, dar asa... in Dubai am avut o relatie, am venit cu el in Romania sa-mi cunoasca familia, am mers cu el la tata, dar apoi ne-am despartit, iar acum imi este mult mai greu sa am o alta relatie. A fost foarte frumos de Paste, reuniune de familie cu Monica si Irinuca, am gatit, am mancat impreuna cu totii, se intampla foarte rar asta”, a declarat Ramona Gabor.