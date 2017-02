Monica Tatoiu, in doliu!

Monica Tatoiu a anuntat disparitia soacrei sale pe Facebook.“Astazi (n.r. -ieri) a plecat dintre noi femeia puternica care m-a facut sa inteleg cat de importanta e Familia si sacrificiul pentru toate valorile pe care aceasta le reprezinta in destinul nostru. Soacra mea m-a determinat prin atitudinea ei sa ma redescopar. Sa inteleg valorile sacrificiului pentru membrii famililiei. Ne-am luptat pentru suprematie in inima barbatului pe care l-am iubit. Si amandoua am castigat. Victorash, nepotul ei si fiul meu, e rodul frumos al iubirii noastre. MAMA sa gasesti Acolo dragostea si respectul nostru.25.10.1921-20.02.2017″, a scris Monica Tatoiu.