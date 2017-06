Motivul pentru care Andra nu pozeaza niciodata in costum de baie

E frumoasa, e iubita, e populara. Uneori are aparitii extrem de senzuale, cu decolteuri adanci, alteori apare in rochii foarte scurte. Si totusi, Andra nu a postat nicio imagine cu ea in costum de baie. De ce?Desi este foarte activa in comunicarea cu fanii si dezvaluie adesea detalii din viata de familie, Andra nu arata chiar tot. Chiar si cand pozeaza pe plaja, desi se vede ca are un trup perfect, Andra nu isi face fotografii si in costum de baie. Motivul este simplu."În costum de baie nu am, nu îmi fac, nu îmi face plăcere sa mă pozez în costum de baie. Cred că lucrurile astea sunt mult prea intime! Nu ştiu cum o să gândesc peste un an, dar acum nu îmi place”, a declarat Andra în cadrul unei emisiuni de televiziune.