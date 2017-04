Motivul pentru care Gabriela Cristea si-a ascuns sarcina. E sfasietor pentru orice femeie

Gabriela Cristea va deveni pentru prima oara mamica. Vedeta este insarcinata in 15 saptamani si in toamna va aduce pe lume un baietel.Vedeta a incercat ani la rand sa ramana insarcinata si a urmat mai multe tratamente. Acum in sfarsit a ramas insarcinata. Ea si sotul sau, Tavi Clonda, au preferat insa sa tina secreta sarcina, deoarece, potrivit spynews.ro, ar fi intampinat mai multe probleme de-a lungulul celor 15 saptamani si i-a fost teama sa nu piarda sarcina.Gabriela Cristea şi Tavi Clonda s-au căsătorit în aprilie 2015, după aproape doi ani de relaţie. Prezentatoarea TV a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Marcel Toader, de care a divorţat.