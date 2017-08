Motivul socant pentru care a divortat Gica Hagi. Te pufneste si rasul

Desi cei doi erau nascuti in aceeasi zi si aceeasi luna, iar dragostea lor parea desprinsa din basme, cei doi nu s-au inteles si s-au distantat unul de altul. La doar cateva luni de la mariaj, Hagi a depus cererea de divort la Tribunalul din Constanta.Motivul este halucinant. Hagi a scris in cererea de divort ca sotia acestuia a intarziat cu painea la masa si ca i-a pus miere in cafea, in loc de zahar. Cererea a fost resprinsa de magistrati, iar Hagi a mutat procesul la Bucuresti. Fara castig de cauza, Hagi a luat tribunalele la rand, pe cel din Oradea, din Brasov si, in final, din nou Bucuresti, unde a reusit sa divorteze.Fosta sotie s-a ales in urma divortului cu suma fabuloasa de 300.000 de dolari. Hagi si-a refacut rapid viata alaturi de actuala sotie, cu care s-a casatorit in 1995. Leana Celnicul s-a recasatorit abia in 2004.Iata cum arata acum Leana Celnicul, prima sotie a lui Gica Hagi.