Nadine a luat proportii uriase. S-a ingrasat enorm

Cele mai recente fotografii surprinse cu vedeta arata o schimbare radicala in ceea ce priveste silueta. Cu toate acestea Nadine nu pare foarte deranjata de kilogramele in plus si este zambitoare si relaxata.are o poveste de viaţă impresionantă. Când avea doar şase ani, ea a rămas orfană şi a ajuns la un centru de plasament. Experienţele din copilărie au traumatizat-o pe Nadine şi ea a rămas cu o teamă exagerată care s-a reflectat asupra fiului ei, căruia îi poartă o grijă exagerată, după cum a recunoscut chiar ea.