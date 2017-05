Nasa Delia, facuta praf de Iulia Albu. "A semanat cu un cantaret de manele"

Fashion editorul a comparat-o pe Delia cu cantaretii de manele.“Costumul in dungi al Deliei nu a fost cea mai fericita alegere, lucru de care cred ca a fost si ea constienta, ducand-o mai mult intr-o zona de cantaret de manele, paradoxal totusi pentru ca accesorizarea - ma refer la ochelari - nu este una chiar complet esuata. Insa acel wet look, modalitatea de a poza, rictusul afisat si silueta ei in aceasta tinuta o plaseaza incontestabil pe acelasi loc, stilist vorbind, cu cativa manelisti celebri din Romania pe care, sincer va spun, ca am avut, nu as spune neaparat nefericirea, cat surpriza sa pot sa ma abtin de la a-i comenta fireste dupa ce am vazut fotografiile in cauza”, a declarat Iulia Albu pentru WOWbiz.ro. Nici rochia de la ceremonia religioasa nu a fost pe placul Iuliei Albu! “Delia a optat pentru supradimensionare, nu stiu daca a facut cea mai fericita alegere pentru ca in fond nu este cea mai slaba femeie din lume, insa cu siguranta nu a dat gres lamentabil. Am vazut tinute mult mai proaste”, a mai spus vedeta Kanal D.