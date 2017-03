Noi detalii despre tentativa de sinucidere a lui Vasile Turcu. Amanta milionarului disparuse cu o parte din avere

Medicii sunt rezervati in prinvinta starii omului de afaceri, care acum este tinut in viata de aparate. Se pare ca Vasile Turcu avea mari probleme in afaceri. In plus, acesta se certase si cu amanta sa, pe numele carei pusese o mare parte din averea sa. Potrivit cancan.ro, amanta lui Vasile Turcu il parasise cu tot cu avere.S-au făcut speculaţii despre motivaţia care l-a determinat să încerce să-şi ia viaţa, afacerile care nu mai mergeau cum trebuie, ipoteză întărită şi de biletul în care Vasile Turcu îşi justifica gestul, rugându-şi familia să-l ierte pentru că nu mai poate avea grijă de ei aşa cum şi-ar fi dorit.