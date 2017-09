Noi detalii socante ies la iveala: Aurelian Preda a incercat sa se sinucida

Acesta a trecut prin momente dramatice, avea atacuri de panica, depresii si a vrut sa sara din masina, in mers."Aurelian Preda a aflat ca e grav bolnav in 2005-2006, cand era Favorit Tv. Era terminat psihic… stia ca o sa moara. O fosta mare realizatoare din TVR a fost atat de haina incat i-a inscenat ceva… nu mai stiu ce… si l-a dat afara. Stiti ce a facut ea? A dansat pe masa de fericire in noaptea respectiva. Pentru Aurelian a fost un episod care l-a daramat complet. A suferit ingrozitor. Facea atacuri de panica, intrase in depresie, iar cativa ani nu a mai facut televiziune. L-au umilit in ultimul hal, l-au dat afara, au pus-o pe Silvana Riciu sa faca emisiunea in locul lui, in aceleasi zile, la aceleasi ore ca Aurelian sa creada cumva ca ea ar fi fost de vina si ca din cauza ei ar fi plecat din televiziune. Dar el stia adevarul… Apoi a suferit ingrozitor ca solistii nu il mai bagau in seama. Dupa mult timp a inceput emisiunile la alt post de folclor si si-a revenit emotional. Dar se consuma mult pentru ca marii realizatori din TVR nu-l invitau la emisiunile lor. A suferit foarte mult din cauza multor nedreptati. In 2005-2006 a aflat ca e grav bolnav, i-au gasit ceva la cap, a facut si cateva operatii si apoi a aflat de boala incurabila.Probabil daca nu era atat de afectat si nu traia traumele… poate mai traia", sustin surse din lumea muzicala, potrivit wowbiz.ro. Silvana Riciu a confirmat pentru aceeasi sursa ca Aurelian Preda a trecut prin momente cumplite. Ba mai mult aceasta sustine ca unii i-au facut rau intentionat."Da, este adevarat. Am fost colegi la acea televiziune si stiu. Aurelian a suferit ingrozitor dupa ce a fost dat afara pe nedrept, mai ales ca era si foarte grav bolnav. Mereu am spus-o... mare pacat si-au facut oamenii aceia cu el lovind un om deja chinuit de o boala incurabila. Se stie ea persoana care a facut asta, dar eu nu vreau sa ii dau numele. Stiu chiar de la el ca a trecut prin momente cumplite din cauza acestui episod: atacuri de panica, depresii, a vrut sa sara din masina in mers. I-a luat cativa ani sa depaseasca aceasta trauma psihica timp in care nu a mai lucrat in tv. Aurelian a avut multe suferinte interioare si plangea deseori din cauza tuturor nedreptatilor pe care i le-au facut fie solistii, fie unii, altii. De multe ori vorbeam la telefon si plangea. Imi era foarte mila de el. Era un om foarte sensibil si punea totul la suflet. Ca si mine dealtfel. De aceea ne destaunuiam unul altuia cand aveam timp. Asta este lumea in care traim, dragilor", a declarat Silvana Riciu pentru wowbiz.ro.