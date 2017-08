Noul iubit al Adelinei Pestritu, arestat

Se pare ca Virgil Steblea, alias Fucky, este in centrul unui dosar penal. Acesta ar fi fost acuzat de un fotbalist celebru ca i-a vandut masina si nu i-a dat banii, asa cum se intelesesera.Intreaga poveste a fost descoperita si dezvaluita de Cancan.ro. In urma cu doi ani, Cristi Tănase a semnat un contract Tianjin Teda şi a decis să renunţe la una dintre maşini, un Porsche în valoare de 50.000 de euro. Gabi Tamaş i-a spus că Virgil Şteblea îl poate scăpa rapid de automobil pentru că are relaţii în Germania şi a garantat pentru amicul său. “Dodel” a fost de acord şi i-a oferit lui ”Fucky” cheile maşinii.A mers pe încredere şi nu i-a înmânat niciun fel de procură pentru Porsche. Avea să afle mai târziu însă că Virgil Şteblea a reuşit să scoată maşina din ţară şi să o vândă. 40.000 de euro a încasat în schimbul automobilului lui Tănase, dar banii au fost jucati si pierduti la cazino.Cand “Dodel” l-a luat pe ”Fucky” la rost şi i-a spus să-i aducă, urgent, banii sau maşina, acesta din urmă i-a spus lui Cristi Tănase că nu are niciun ban şi că maşina a fost vândută. I-a promis fotbalistului că o să-i restitue întreaga sumă, dar în tranşe de 2.000-3.000 de euro. Acesta nu a fost de acord si asa intregul scandal s-a mutat la Politie. Fucky a fost retinut pentru 24 de ore, eliberat fiind ulterior sub control judiciar. In prezent, exista in aceasta cauza un proces penal pe rol. “Da, totul este adevărat! L-am cunoscut prin intermediul lui Gabi Tamaş pe acest Virgil Şteblea. S-a angajat să-mi vândă maşina, dar uite unde s-a ajuns. Îmi pare rău că m-am încurcat cu el. Mai departe, las poliţia să se ocupe de caz”, a spus Cristi Tănase pentru cancan.ro.