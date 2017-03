Oana Roman a aflat in sfarsit de ce boala sufera

In ultimele saptamani, Oana Roman a ajuns de urgenta la spital de mai multe ori. Dupa zile intregi de suferinta, medicii i-au pus in sfarsit vedetei un diagnostic.„Nu ma simt inca bine. Vorbesc mai greu, pentru ca respir mai greu si pentru ca trebuie sa fac tratament si apoi o sa imi revin, cel putin asa mi-au promis medicii. Fac un tratament pentru hipertensiune si am pulsul marit, ceea ce nu e bine, dar incercam sa rezolvam. Mi-au spus ca intr-o luna, daca sunt cuminte si imi iau tratamentul, o sa fiu mai bine.Aceasta afectiune s-a declansat numai pe fond de stres , si nu am voie sa ma supar, si toata lume atrebuie sa ma tina in puf. E imposibil, dar incerc sa ma tin eu pe mine in puf. M-am simtit rau”, a declarat Oana Roman in cadrul emisiunii la Antena Stars.In urma cu trei saptamani, Oana Roman scria: “ingrozitor sentiment cand te simti foarte foarte rau, din ce in ce mai rau, si 4 doctori iti dau 4 tratamente diferite si tu inca nu stii de fapt ce ai!!! Si dupa aproape doua saptamani te simti la fel de rau!”.