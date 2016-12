Oana Roman a rabufnit. Cum explica poza goala in cada si ce le raspunde celor care au jignit-o

Fotografia a starnit un adevarat razboi pe internet, unii dintre prietenii virtuali ai vedetei jignind-o dur. Satula de critici Oana Roman a rabufnit si a raspuns valulului de comentarii rautacioase."Desi de-a lungul timpului nu a raspuns mesajelor jignitoare, Oana nu a mai rezistat si de aceasta data. Vedeta, care recent s-a pozat goala in cada, a facut public un mesaj pe care l-a primit de la un fan.“Sunt obisnuita cu injuraturile, cu haterii, cu glumele proaste, cretine si infantile, cu jignirile si cu noroi aruncat in fata de oameni care nu ma cunosc, nu m au vazut in viata lor si care judeca prin prisma altora intr-un fel de spirit de turma complet primitiv. Stiu ca traiesc intr-o tara in care, din pacate, exista inca mentalitati si gandire de Ev Mediu. Nu ma mai afecteaza personal astfel de derapaje.Doua lucruri insa, ma inspaimanta. Faptul ca primesc mesaje de prost gust chiar si de la oameni care se presupune ca au o educatie si o competenta ( vezi mesajul de mai jos, al unui om care este trainer si ar trebui sa aiba alte preocupari decat sa-mi trimita mie mesaje jignitoare...ma intreb daca are sotie, iubita si mama, si daca la fel vorbeste si cu ele).Al doilea lucru care ma sperie este ca mai mult de jumatate din comentarii, sunt scrise AGRAMAT, si un procent semnificativ sunt ilizibile, la limita analfabetismului. Este aproape de neimaginat cati oameni nu stiu sa scrie corect gramatical, nici macar o propozitie. E o mare problema a acestei natii! Cred ca cei care ne conduc ar trebui sa se gandeasca serios la asta. Cum sa evoluam asa? Cum sa ne asteptam la progres?”, a scris Oana Roman pe pagina personala de Facebook.