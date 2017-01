Oana Roman, decizie radicala dupa ce a fost jignita crunt pentru poza goala in cada

Din aceasta cauza ea a decis sa se retraga din viata publica si sa nu mai aiba nicio aparitie la TV."Se încheie un an greu cu multe încercări. Nu a fost deloc uşor şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am reuşit cumva să trec peste ele deşi au lăsat urme în sufletul meu..Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere, că suntem sănătoşi şi ne bucurăm împreună că familie. Sper la un an mai bun pentru noi toţi! Pe final de an am luat o decizie: Nu voi mai apărea în nici o emisiune de televiziune decât dacă voi fi în postura de prezentator, coprezentator, în juriu sau concuret! Altfel consider că am apărut destul, cred că am ajutat televiziunile destul, generând multă audienţă şi implicit bani pentru ele. Relaţia mea cu televiziunea trebuie să devină profesională sau să nu existe deloc.Trebuie să mă gândesc la binele meu şi al familiei mele a cărei responabilitate o port pe umeri. Cred că pot face multe în spaţiul public, dar nu numai pentru binele altora ci, în sfârşit, şi pentru binele meu. Vă doresc un an bun cu sănătate şi împliniri şi vă mulţumesc tuturor pentru că mă urmăriţi. Dacă am mai greşit, asta arată că sunt om, căci omul e supus greşelii. La mulţi ani! Va pupăm şi va îmbrăţişăm", a scris Oana Roman pe pagina ei de Facebook Vedeta a petrecut Revelionul cu soţul ei Marius Elisei şi fetiţa celor doi, Isabella, în vârstă de aproape trei ani, la un local din Crângaşi.