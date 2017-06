Oana Roman, declaratii socante despre tatal sau

Oana Roman si-a reamintit de un gest facut de tatal sau, Petre Roman, in trecut, si l-a impartasit cu toata lumea. Din declaratiile vedetei, reiese ca intr-un moment in care avea mare nevoie de ajutor financiar, tatal acestia i-ar fi spus ca nu poate face nimic fara acordul actualei lui sotii."Ia uite eu aia rea care credeam ca tata e strangator! Pai nu e el darnic? Pai nu ajuta el oamenii la nevoie? Ia uite prin 2009 ce darnic era! La rugamintea sotiei a fost extrem de saritor! Bravo tata, sunt mandra de tine! Eu nu am nevoie de nimic! Si daca as avea, mi-ai spus clar ca fara acordul sotiei nu poti sa faci nimic! Eu te iubesc oricum!", a declarat Oana Roman, potrivit libertatea.ro. "Eu voi fi langa el cand va avea nevoie. Cred ca de fapt numai eu voi fi langa el", a adaugat ea. "Eu il iubesc cu adevarat chiar daca el m-a facut sa sufar! Si ii voi fi alaturi daca va avea nevoie de mine!", a incheiat vedeta.