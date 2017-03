Oana Roman, in stare de soc!

“Ieri, dupa ce m-am externat, am aflat ca Ileana Ciuculete s-a dus dintre noi. socul a fost si mai mare, cand mi s-a spus ca fusese internata in acelasi spital cu mine si la acelasi etaj. si eu am aflat prea tarziu. Ma gandesc ca poate as fi putut macar sa-i spun un cuvant lui Cornel, sa fiu cumva alaturi de ei. Ileana era vesela si buna, si imi aduc aminte cu mare placere, ca de cate ori veneau la mine in emisiune, la Drept la tinta, ne distram pe cinste. Dumnezeu sa te odihneasca in pace Ileana, condoleante si putere, Cornel”, a scris Oana Roman pe Facebook.