Oana Roman, mesaj dur dupa ce sotul ei a aparut la TV si a vorbit despre divort

Oana Roman nu a dorit sa faca nicio declaratie pe acest subiect, mai ales ca a spus ca nu va mai aparea niciodata la TV, in special daca este vorba despre viata sa personala.Marius, in schimb, s-a razgandit, iar de curand a vorbit despre separarea lor in cadrul unei emisiuni TV.“E postarea mea, recunosc, mi-o asum, o duc pana la capat! Voi vorbi cu Oana, sa vedem ce decidem, apoi vom iesi public si o vom spune direct. N-am sters postarea. Nu ma ascund. Momentan nu pot si nu vreau sa vorbesc deocamdata. Avem niste rufe de spalat si o vom face in familie. Nu este in niciun caz vorba despre o alta femeie. Vom decide pana la finalul saptamanii. Nu pot spune daca locuiesc in continuare cu Oana. Izabela conteaza cel mai mult pentru mine in toata povestea asta, fetita se simte foarte bine, avem grija de ea. Am fost la preot, nu am fost la un consilier de familie”, a declarat in direct Marius Elisei.Imediat dupa ce Marius a facut aceste dezvaluiri, Oana Roman a postat un mesaj transant pe Facebook. “Ma uit siderata la tv cum unii si altii isi dau cu parerea despre viata mea... dar ei nu stiu nimic. Dupa ce o sa vorbesc eu... sper sa intre in pamant de rusine toti parerologii astia penibili!”, a scris Oana Roman pe o retea de socializare.