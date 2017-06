Oana Roman, prima reactie dupa ce sotul sau a fost incatusat de politie

Imediat dupa acest incident, Oana a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin care arata cat de mult il iubeste pe sotul sau, fara sa faca insa vreo referire la ceea ce s-a intamplat.„Acum aproape 3 ani reînvățam să merg și îmi reveneam după o cumplită operație care mi- a salvat viața! Dădusem nastere unui bebeluș superb de care încă nu reușisem să mă bucur, încă nu învățasem să fiu mamă, pentru că mă luptasem pentru viața mea! Azi am înțeles ca acea cumpănă poate a avut un rost, și mi- a arătat cine este cu adevărat important în viața mea!În zilele de chin pre și post operator în jurul meu a fost cam gol. Nelipsit a fost doar Marius, care m-a vegheat și ajutat zi de zi si noapte de noapte! M- a spălat , mi- a schimbat pansamentele, m-a încurajat, mi- a dat putere si mi- a spus ca ma iubeste! Nici pâna azi nu am reușit sa trec peste faptul ca în acele zile, parintii nu m- au strans de mana, si nu m -au mângâiat pe frunte. Mama nu a avut putere sa ma vada zacand la reanimare, tata nu mi- a dat nici măcar un telefon. Nu am învățat inca sa uit si sa trec peste această trauma care a lasat răni adânci! Am înțeles tarziu că în viață te iubește cine trebuie, nu cine îți dorești tu. Am înțeles ca El Sotul meu, este cel care a fost menit să-mi fie aproape și să mă iubească mai presus decat oricine altcineva! Am înțeles că el este jumătatea mea, si cel fara de care nu am cum sa traiesc! Și împreună avem cel mai minunat copil din lume!Familia mea sunt doar ei! Și împreună, trebuie sa ne bucuram de viata si sa fim fericiti până la stele și înapoi!”, a scris Oana Roman pe Facebook.Unii dintre fani însă, i-au criticat vorbele. „Nu iti judeca mama. Cu siguranta ar fi vrut să fie acolo. A avut decența sa îi dea sotului tau prioritate„, „Ești și tu mamă, ți-ar plăcea să te judece copilul tău?”. Oana le-a răspuns tuturor că nu și-a judecat mama, însă a suferit mult.