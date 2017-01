Oana Roman rupe tacerea. Iata ce spune despre divort

Pentru ca nu au dorit sa comenteze deloc acest subiect, au aparut tot felul de speculatii. Satula asta de situatia care s-a creat, Oana Roman a comentat subiectul.



"Astazi, cand m am trezit, am aflat ca s a starnit o adevarata isterie apropos de un mesaj de pe facebook al sotului meu. Asa cum am spus inainte de Sarbatori, NU MAI APAR LA NICI O EMISIUNE TV, DECAT DACA AM UN PROIECT PROFESIONAL IN TELEVIZIUNE. In rest nu am nimic de spus legat de viata mea. Va multumesc!", a scris Oana Roman pe Facebook.