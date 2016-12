Oana Roman s-a poza goala in cada. Incredibil in ce hal a fost jignita

Oana Roman a postat pe pagina ei de Facebook o imagine cu care a reusit sa scandalizele tot internetul. Vedeta s-a pozat in cada, iar imaginea a starnit un adevarat razboi/In vreme ce unii fani o incurajeaza, alti prieteni virtuali au tinut sa o critice pentru gestul ei.Oana Roman a postat pe pagina persoanala de Facebook o poza in care apare goala in cada, intr-un moment de relaxare, pe care ea a ales sa-l impartaseasca publicului larg. "Total relax", a scris aceasta in dreptul imaginii.Comentariile au aparut imediat, cei mai multi criticand-o pentru gestul sau. "E prea mult, Oana! Pastreaza-te in limita decentei aratate pana acum!" sau "Oana nu pot sa cred ca ai ajuns sa recurgi la astfel de postari"."Lumea reactioneaza fiindca aceasta "mega doamna", s-a trezit "vedeta", cu toate ca este un nimeni! Nu a facut nimic notabil in viata ei, si-a cladit "vedetismul" pe faima taticului, tatic care a luat parte la masacrul mineriadei! Unul din distrugatorii acestei tari! Romanii nu mai suporta non-valorile!""Nu ma deranjeaza foto , nu sunt vreo pudica insa la imaginea pe care tu o ai mai Oana, nu inteleg de ce simti nevoia sa te expui in asa fel, mi se pare mult prea intimGenul asta de poze le pun pe facebook pustoaicele de 15 ani , asa arata ele ca sunt sexy, eu de la tine am pretentii, imi place sa te vad asa cum esti tu aranjata, eleganta, stilata...Crede ma pe cuvant poza asta nu starneste pasiuni...nu ar avea cum"Bai relaxeaza te,da nu ne arata si noua!adica daca puneai o poza dp partie mai ziceam..dar asta?dc?"