Diva a declarat in cadrul unei emisiuni de la Antena 1 ca doreste sa-si lanseze un site de haine."Nu ne-a mers afacerea cu magazinul din Pitesti. In aproximativ o luna o sa lansam site-ul online de haine. Am vazut ca se cauta mult si am decis cu Marius sa facem asa ceva. Am si un avantaj ca pot procura haine din strainatate", a declarat Oana Roman.