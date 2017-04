Olivia Steer, declaratii halucinante despre moartea celor 21 de copii bolnavi de rujeola

Vedeta spune ca nimeni nu are dreptul sa oblige pe cineva sa isi vaccineze copilul. Iata ce a raspuns la intrebarea "De ce nu esti de acord cu vaccinurile?"„Din principiu. Pentru ca am terminat Dreptul si stiu care sunt legile, care sunt drepturile mele. Tot ceea ce face Ministerul Sanatatii, ca ne tot ameninta cu aceasta lege a obligativitatii vaccinarii, este un abuz. Tot ce face Ministerul Sanatatii este un abuz. Sa oblige pe cineva sa se vaccineze sau sa recurga la orice procedura medical impotriva vointei lui sau impotriva vointei parintilor, daca vorbim despre un minor, este neconstitutional”.Referitor la cazurile celor 21 de copii nevaccinati care au murit pana acum din cauza rujeolei, vedeta nu crede ca aceasta este adevarata cauza a mortii.„Acestea sunt doar niste declaratii politice. A vazut cineva vreo dovada ca acesti copii au murit intr-adevar de rujeola? Avem buletine de la medicina legala? Nu am vazut si nu au fost oferite niciodata publicului aceste dovezi. Am vazut doar ca acesti copii au murit in spital, asa ca eu, care stiu care e situatia spitalelor din Romania, sunt foarte suspicioasa cu privire la aceasta declaratie. Cred ca fie e vorba de o infectie intraspitaliceasca sau de malpraxis. Daca un copil este intr-o masina, pe strada, are rujeola si moare in accident de circulatie, Ministerul Sanatatii va spune ca a murit din cazua pojarului pentru ca avea virusul. Mi-am vaccinat copiii pana la un moment dat, cand am aflat toate informatiile pe care le stiu astazi. Care este motivul pentru care as accepta ca baietii mei sa fie vaccinati cu substante extrem de toxice?”, a declarat Olivia Steer.