Oreste, mesaj dur pentru Mircea Badea: "Banii te-au transformat intr-o libarca!"

Recent, Oreste a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu Mircea Badea, caruia ii transmite un mesaj dur.„Ce vremuri...ce baiat...Si uite cum banii si slugarnicia fata de vatafi pot transforma un om intr-o libarca...M-a durut inima in 2013, cand am inteles metamorfoza prietenului meu...Acum sunt detasat, rece si pragmatic...stiu ca procesul este ireversibil...Pacat, amice, ca dintr-un fantastic ai devenit un fanatic!”Conflictul dintre Oreste și Badea datează din anul 2013. În toamna lui 2013, Oreste şi-a anunţat fanii prin intermediul unei scrisori deschise că îşi încheie colborarea cu postul de televiziune Antena 2. Realizatorul emisiunii „Codul lui Oreste" susţinea că motivele care au stat la baza acestei decizii erau opiniile distincte faţă de restul trustului din care face parte. "Pozitia publica a trustului din care, încă mai fac parte, față de protestatarii anti Roșia Montană și cu privire la soarta câinilor comunitari m-a determinat să am pareri și convingeri perfect opozabile", spunea Oreste.Ruptura s-a produs după o ediţie a emisiunii "În gura presei", în care Mircea Badea a vorbit despre problema de la Roşia Montana şi cea a cânilor maidanezi. Oreste nu a fost de acord cu modul în care "fratele" lui a tratat ambele subiecte şi a refuzat să-i mai vorbească. Mai mult, acesta l-a numit pe "Ciumpalacul" din Antena trădător de ţară şi de neam. De-atunci cei doi nu şi-au mai vorbit decât prin mesaje maliţioase, postate pe net.