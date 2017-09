Ozana Barabancea a slabit spectaculos. Iata cum arata la doua luni dupa ce si-a micsorat stomacul

La doar doua luni de la aceasta interventie, Ozana Barabancea a reusit sa dea jos nu mai putin de 17 kilograme."Pentru mine, aceasta operatie este o binecuvantare si ii multumesc domnului doctor Rubin Munteanu ca m-a convins sa ma operez, fara sa ma forteze in vreun fel. Eu am intrat in sala de operatie perfect convinsa ca va fi bine. Am spus Tatal Nostru cu voce tare si am stiut ca interventia va fi o reusita. Mi-am programat psihicul pentru ca totul sa fie foarte bine. Ma bucur din toata inima ca am facut aceasta operatie de micsorare de stomac!", a declarat vedeta, potrivit libertatea.ro Vedeta nu tine un regim drastic. Din contra, mananca orice, insa cu masura, dupa cum declara chiar ea. "Am pofte, dar mananc putin si mestec mult si bine. Mi-am schimbat gusturile. Dar accept cu bucurie orice schimbare provocata de operatie. Voi trece cu bine peste toate. Sunt optimista. Sunt credincioasa. Sunt fericita", a declarat vedeta.