Ozana Barabancea, in costum de baie. Uite cat de mult a slabit dupa ce si-a micsorat stomacul

Interventia chirurgicala a fost un succes, iar rezutatele, mult asteptate, au inceput deja sa se vada. Soprana a scapat de 15 kilograme, cu un efort mai mic decat cel presupus de o dieta drastica, dar este abia la jumatatea drumului. Ozana recunoaste ca ii era foarte greu sa se abtina de la mancare, ca face cu greutate sport, dar totusi face si mai spune ca este surprinsa de felul cum si-a schimbat obiceiurile alimentare dupa interventia la stomac.Astfel, acum consuma multe supe, cele mai multe lichide, crema, dar si iaurturi. "Cred ca m-am ingrasat pe fond nervos. Am vrut sa ma operez initial in Turcia, unde eram programată la 4 iulie, dar am ajuns la spitalul Monza, la medicul Rubin Munteanu, care mi-a spus că decizia este mai importantă decât incizia.Este un act de mare curaj, pe care nu credeam ca pot să-l fac. Eu sunt sanatoasa tun, dar nu eram mobila, nu puteam sa fac mai nimic, sa ma joc cu copiii mei. Eu fac de patru luni sport de patru ori pe saptamana, dar nu am dat jos cat am vrut eu, iar mancatul asta compulsiv nu m-a ajutat deloc. Acum am sa beau trei saptamani lichide, supe strecurate, ceaiuri. Daca puteti sa credeti am savurat lingurita cu lingurita un iaurt de baut. Am spus adio tuturor bauturilor acidulate. Eu oricum nu prea beau nici alcool", a povestit imediat dupa operatie vedeta, la postul de televiziune cu care colaboreaza., potrivit wowbiz.ro.