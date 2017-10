Patrizia Paglieri, transformare socanta. Este incredibil de slaba

Vedeta a slabit in doar cateva luni peste 10 kilograme. Ea a urmat o dieta simpla, realizata de nutritionistul Gianluca Mech, cunoscut pe plan international pentru retetele sale de slabit, bazate pe plante, dar si pentru pastele fara carbohidrati pe care el le-a inventat. “Gianluca este cel mai mare nutritionist pe care il avem in Italia."Este faimos, produce un regim foarte cunoscut la noi. El ma ajuta cu regimul si in timp ce m-a ajutat am devenit si foarte buni prieteni. Prietenia nostra a inceput cand, dupa niste emisiuni cu multa mancare, eu ma ingrasasem un pic si am cautat ajutor. El i-a slabit pe Ornella Muti, Berlusconi, Sharon Stone. De 500 de ani familia lui produce aceste extracte de plante care sunt mai mult decat un regim, sunt un stil de viata. El produce produse natural care se mananca ziua si seara si a gandit si un program special de detoxifiere. In plus, face paste! Iar pastele lui sunt sanatoase si nu au calorii, nu au carbohidrati si contin numai fibre. Acum am 60 de kilograme, iar cand m-am decis sa slabesc aveam 70 de kilograme”, a declarat Patrizia Paglieri in exclusivitate pentru kfetele.ro.