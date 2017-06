Pe Nea Marin il cunoaste toata lumea, dar iata cum arata sotia lui

Daca Nea Marin este deja o celebritate, putina lume stie insa cum arata sotia acestuia. Recent, cei doi s-au fotografiat impreuna la un botez si au facut publica imaginea."Ea este sotia mea de 35 de ani si este cea care mi-a suportat toate nebuniile si ii multumesc pentru asta. O iubesc mult, ne-am luat din dragoste", declara in urma cu cativa ani nea Marin Barbu."Nu a fost greu sa am un sot ca el, ne-am casatorit din mare iubire, chiar si atunci cand au fost momente grele ne-am completat si am rezolvat totul impreuna", spunea doamna Maria Barbu.