Pro TV, schimbari majore din aceasta toamna. Ce emisiuni noi vei putea urmari si ce vedete le prezinta

In aceasta toamna, PRO TV a pregatit una dintre cele mai puternice grile de programe din ultimii ani, cu patru emisiuni noi care, incepand cu luna septembrie, vor tine toti telespectatorii din Romania in fata televizoarelor: "Gospodar fara pereche", "Pe bune?!", "Romania, jos palaria!" si "Fort Boyard!" stirile PRO TV, Filmul PRO si productiile care sunt deja indragite de public, "Vocea Romaniei", "Visuri la cheie", serialele "Ai nostri" si "Las Fierbinti" vor continua traditia specifica fiecarei toamne la PRO TV.“Desi vara este, de obicei, o perioada de concedii, trebuie sa recunosc ca pentru echipa PRO a reprezentat o adevarata mobilizare de forte! Sunt foarte mandru de rezultate si le multumesc tuturor colegilor care s-au dedicat complet si au facut tot posibilul ca show-urile pe care le vom lansa in aceasta toamna sa fie la inaltimea asteptarilor tuturor! As vrea sa mai adaug si ca, incepand de luni, 28 august, intregul grup PRO va avea un suflu nou, vom fi uniti la nivel de concept, grafica si denumiri. Noi o sa dam startul toamnei cu foarte multe noutati care speram sa fie pe placul tuturor romanilor!”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.Stirile Pro TV continua, de luni pana duminica, sa informeze toti romanii cu cele mai interesante, de actualitate, obiective si bine documentate materiale relevante atat pe plan local, cat si international. Adela Popescu si Cove revin intr-un sezon nou, in care sfaturile lifestyle, cei mai interesanti invitati si evenimentele mondene vor fi in centrul atentiei. Anul acesta,sarbatoreste 10 ani de emisiune, in care Catalin Maruta a spus mii de povesti de viata, a prezentat personalitati din intreaga lume, a ajutat zeci de oameni si a adus in fiecare zi divertismentul in casele romanilor. in fiecare zi, de luni pana vineri, Catalin va vorbi despre subiecte de actualitate, familii frumoase, oameni de nota 10, dar si multe alte surprize. Cabral ne va intreba, din nou,, intr-un sezon in care echipe simpatice se vor confrunta, pentru a afla care sunt cele mai populare raspunsuri la cele mai interesante intrebari.Distractia pentru intreaga familie este, in continuare, garantata, iar Cabral va face atmosfera, asa cum ne-a obisnuit si pana acum. Cum arata programul PRO TV in prime time, in aceasta toamna?, Anamaria Prodan Reghecampf va spune povestea fiecarui: asteptarile de la femeia pe care o viseaza alaturi, aventurile prin care trec gospodarii si pretendentele lor. Urmeaza Andi Moisescu, Cosmin Natanticu si Costi Dita, care vor spune, atunci cand vor afla cele mai surprinzatoare raspunsuri la cele mai interesante intrebari. In fiecare, sezonul 12da navala cu noi aventuri si noi personaje! indragitii fierbinteni vor trece, ca de obicei, prin tot felul de situatii vitale pentru ei, insa amuzante pentru toti telespectatorii.Continua Florin Busuioc, impreuna cu Tania Popa si Catalin Neamtu, care ne vor indemna pe toti sa zicem. in fiecare editie a emisiunii, vedete indragite vor incerca sa demonstreze cat de multe informatii stiu despre tara noastra, in probe care mai de care mai amuzante.Emisiunearevine cu sezonul patru, in fiecare! Dragos Bucur, Adela Parvu, Alina Vilcu si Omid Ghannadi sunt pregatiti sa spuna "Renovarea incepe acum"!, "Muta autocarul!" si sa schimbe destinele unor oameni greu incercati de viata. Imediat dupa editiile "Visuri la cheie", romanii spun din nou, intr-o noua editie plina de umor.Conform traditiei, in fiecare, PRO TV pregateste serialele indragite de romani:siSezonul cu numarul 12 "Las Fierbinti" vine cu noi rasturnari de situatie, dar si cu cateva personaje surpriza, iar sezonul doi al serialului "Ai nostri" continua aventurile celor doua familii care incearca sa treaca prin toate diferentele de dragul copiilor. Daca e vineri, eMaestrul de ceremonii Pavel Bartos este pregatit sa dea startul show-ului, iar Tudor, Smiley, Lori si Despot se vor lupta aprig pentru a se asigura ca echipele lor sunt cele mai puternice! Ne asteapta un sezon tensionat, plin de emotii, in care doar vocea conteaza! Pentru zilele de, PRO TV a pregatit peste, printre care se afla "Avengers: Age of Ultron", "Agentul 007 - Spectre", "Mechanic 2" si "The Amazing Spider-Man 2"., telespectatorii vor porni intr-o calatorie plina de aventuri pana in Franta, la, show-ul care are deja istorie la PRO TV, in care cele mai interesante vedete din Romania au trecut prin probe foarte complicate. Paul Ipate si Octavian Strunila, gazdele show-ului, au fost pe faza la fiecare proba prin care au trecut celebritatile, printre care se numara si Anna Lesko, Cornel Ilie, Mihaela Radulescu si Razvan Fodor. In fiecare zi a saptamanii, de luni pana duminica, PRO TV le ofera tuturor romanilor o gama variata de programe, de la stiri obiective si bine documentate pana la cele mai spectaculoase emisiun