In plus fata de aceste probleme, soţul Andreei Esca, prin firma Sonya Mod, urmează să apară în faţa magistraţilor Judecătoriei Sectorului 3. Firma lui Eram a primit o amendă de la Poliţia Locală de sector pe care a contestat-o în instanţă, la începutul acestui an, iar de atunci procesul a fost amânat în mai multe rânduri.Potrivit Registrului Comertului, firma a avut pierderi, in ultimii 6 ani, de aproximativ 3,7 milioane de lei, noteaza cancan.ro.