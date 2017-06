Raluca Macovei, declaratii sfasietoare despre diagnosticul de cancer

Raluca Macovei a aflat recent sa rufera de cancer de col uterin. Nu a primit usor aceasta veste, iar acum, cand pericolul a trecut, povesteste cat de greu a reusit sa se adune imediat dupa ce a aflat socantul diagnostic."Doamna doctor a început sa plânga, zice esti suspecta de cancer de col... Mi s-au taiat picioarele. M-a terminat. Am plecat fara sa platesc consultatia. M-am asezat în fata clinicii si am început sa plâng.Am început cautarile pe Internet pâna nu mai aveam ce citi. Deja intrasem pe forumurile din strainatate. M-am dus acasa, am început sa plâng, nu am mai raspuns nimanui la telefon. Vorbeam cu mama. M-am inchis in mine si am spus ca nu pot sa cred ca mie mi se întâmpla asta", a declarat Raluca Macovei intr-o emisiune TV.Din fericire, Raluca a trecut peste hop. A trecut prin doua operatii, insa medicii sunt optimisti. "Pacienta a suferit două intervenţii chirurgicale. S-au descoperit celule neoplazice (maligne), care au indicat un stadiu zero al bolii. Cu acest rezultat al biopsiei, pacienta nu va urma tratament cu citostatice", au explicat pentru Click! medicii vedetei.