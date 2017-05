Razvan Simion, despre prima intalnire cu Lidia Buble: "A fost un dezastru. Am zis ca nu vreau sa o mai prind pe asta in viata ei la TV"

Lidia Buble si Razvan Simion se iubesc de mai bine de doi ani. Desi au fost foarte discreti in privinta relatiei lor, cei doi au vorbit intr-un interviu recent despre cum a decurs prima lor intanire.Prima data cand s-au intalnit a fost la tv! Niciunul nu stia nimic despre celalalt!”Nu stiam nimic. La mine in emisiune debuteaza foarte multi, gandeste-te ca eu am 280 de editii pe an, sase invitati pe zi. Ea era inca o fata blonda care canta, speriata de bombe. (…) Dar nu aveam cu cine sa vorbesc, era stana de piatra, incremenise acolo. N-ai inteles, era sfinxul! Eu intrebam, eu raspundeam. Am vazut ca fata e ceea ce se numeste „praf, nenica!“, i-am zis: „Multumim, va sunam noi pe fix!“ si i-am transmis baiatului care se ocupa de invitati ca nu vreau sa o mai prind pe asta in viata ei aici. A fost un dezastru. Una pe care o chema Lidia Buble, care nu vorbea”, a spus Razvan Simion intr-un interviu pentru “Viva!”.“Da, tu nu stii de ce eram asa! Cand le-am povestit oamenilor la ce emisiune ma duc, au zis: „Aoleeu, te duci la aia doi! Sa vezi ce or sa iti faca!“. imi era foarte teama, m-am blocat, era prima data in viata mea cand apaream la televizor. Nu aveam niciun PR cu mine. Efectiv m-am dus singura, cu un taxi. Eu cu o geanta si un taxi”.