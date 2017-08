Razvan Simion, operat de urgenta: "Am cinci suruburi"

Razvan Simion nu dorit insa sa divulge cum a reusit sa se loveasca atat de tare.”A fost singura mea idee prin care Antena 1 sa-mi angajeze un sofer personal!”, a spus amuzat Razvan, la Antena 1. Razvan Simion are piciorul stang in ghips pana la genunchi si nu este vorba doar despre o simpla entorsa, caci acesta a explicat ca a trecut printr-o operatie in urma careia a ramas cu cateva suruburi, dar si cu dureri serioase.Matinalul nu are voie sa calce pe piciorul avariat, motiv pentru care trebuie sa stea tot timpul asezat. "N-o sa-mi mai doresc niciodata sa ma odihnesc, sa stau in pat, pentru ca nu-mi place sa stau in pat! Nici nu stiu ce ma doare mai tare: gatul, de la pozitiile in care trebuie sa stau acum, sau piciorul. De fapt, piciorul nu ma doare, dar o sa urmeze o perioada de refacere", a spus Razvan Simion.