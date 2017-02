Rita Muresan se marita

„Sunt la Baia Mare acum, imi place aici. Sunt in turneu cu seminariile mele. In weekend, ii tai motul finului meu, Dominic”, a spus Rita Muresan la tv. „Anul 2016 a fost un an paradoxal pentru multi dintre noi. Viata ne-a cam dat cu capul de pereti. Am avut un an dificil. Imi doresc foarte tare ca 2017 sa fie un an mult mai bun. Este an de vibratie 1, e un an care incepe un nou ciclu, un an mai bun. Ma marit anul viitor pentru ca este an cu vibratie 2”, a mai spus Rita Muresan.