"Romanii au talent!", din nou la tv. De cand incepe show-ul

Acest sezon le va aduce telespectatorilor foarte multe surprize, distractie la superlativ, concurenti hotarati sa lupte si sa straluceasca pe cea mai iubita scena din Romania, patru jurati,gata sa faca cunostinta cu noii eroi nationali si doi prezentatori, Smiley si Pavel Bartos, care abia asteapta sa spuna ca: Romanii au talent! Bucuros ca asteptarea a luat sfarsit si ca in scurt timp vom fi martori ai talentului in cele mai diverse forme,a declarat: „Eu cred ca ar merita sa vedem, inainte de toate, ce ne mai uneste. Ce spuneti de talent? Nu ne-a parasit niciodata, ne-a surprins intotdeauna placut, ne-a facut sa zambim si, in mod cert, cu totii avem cel putin unul. Iata un motiv serios sa ne dam intalnire intr-un nou sezon Romanii au talent.”.a completat: „De fiecare data, la fiecare inceput de sezon ne intrebam daca mai avem talente, daca ne vom mai distra. Cred ca sezonul asta ne-am distrat cel mai tare dintre toate, din doua motive: pentru ca am avut marfa de calitate si pentru ca il avem pe Florin intr-o forma de zile mari. Nu as putea descrie in ce fel ne-am distrat la filmari si cat de mult am ras. Va las sa vedeti totul din 17 februarie. Va fi un sezon Romanii au talent pe care il veti tine minte!”.a spus depre sezonul 7 Romanii au talent: „Urmeaza un sezon plin de adrenalina. Este incredibil cati oameni talentati pot fi in tara asta! Veti vedea numere care va vor taia respiratia si veti asculta povesti care va vor smulge lacrimi. Noi am trait intens preselectiile acestui sezon si abia astept sa retraiesc acele clipe cand va incepe show-ul. Nu voi rata nicio editie!”.a declarat cu zambetul pe buze: „Odata cu schimbarea politica din toamna anului trecut, dupa cum se vede, romanii au din ce in ce mai mult talent! Noi ii „condamnam” sa nu se mai uite la alta emisiune si ii „gratiem” sa se uite la Romanii au talent si sper sa fiti de acord cu noi la fel de multi ca anul trecut.” In doer doua saptamani, in fiecare vineri, de la 20:30, vom urmari spectacolul suprem al talentului, un show plin de originalitate, curaj, dezinhibare, visuri implinite, emotie, fericire, distractie si grandoare.