Rona Hartner renunta la "Uite cine danseaza". De ce paraseste competitia

“M-am accidentat acum zece zile si nu mi-am dat seama. Am avut dureri, dar nu le-am dat importanta, insa ieri dimineata m-a durut piciorul foarte tare si am decis sa merg la medic. Bine am facut, pentru ca medicul a descoperit ca am meniscul rupt si aceasta problema se rezolva doar cu operatie. imi pare rau ca trebuie sa renunt la competitie din aceasta cauza, dar ma bucur ca am putut prezenta valsul din editia a patra si am incheiat pe primul loc. Nu as fi vrut pentru nimic in lume sa pierd valsul de data trecuta, parca a fost dat de la Dumnezeu. E o surpriza totala pentru mine, nici acum nu-mi vine sa cred. O sa vin in platou la fiecare editie, sa-i sustin pe Andrei si noua lui partenera. Voi fi alaturi de ei, le voi face galerie si imi doresc sa ajunga in finala si sa castige aceasta competitie", a afirmat Rona Hartner, potrivit paginademedia.ro.