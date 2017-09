Ruby, la un pas sa fie arestata in Italia

Ruby, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, a lansat recent un nou videoclip, „Adevar sau minciuna“, care a ajuns rapid la inimile fanilor artistei. Clipul a fost filmat la sfarsitul lunii mai in Taormina (Italia), in perioada in care s-a desfasurat summit-ul G7, iar din aceasta cauza cantareata si echipa ei au avut parte de multe peripetii. Filmarile pentru „Adevar sau minciuna“ au durat doua zile si au fost date peste cap de fapul ca toti liderii mondiali urmau sa ajunga in Sicilia, acesta fiind primul summit G7 la care a participat Donald Trump.Deoarece multe strazi erau blocate si traficul redirectionat, Ruby si echipa de filmare s-au ratacit si au ajuns cu greu pe Isola Bella, unde aveau de filmat cadrul final al videoclipului. Artista a adaugat ca cea mai mare sperietura a tras-o dupa ce a reusit sa ajunga pe Isola Bella si a inceput filmarea, deoarece a fost la un pas sa fie arestata: „Exista o scena in clip in care actorul care apare alaturi de mine este aruncat in apa. Insa, in acel loc unde am filmat, apa avea cel mult 50 de centimetri adancime si era interzis saritul in apa. O persoana ne-a vazut si a chemat politia, iar din aceasta cauza a trebuit sa negociem cu oamenii legii timp de aproximativ o ora sa nu ne aresteze“. Ruby nu a filmat in Italia doar videoclipul „Adevar sau minciuna“, ci si clipul piesei „Soare patrat“, care a fost lansat in urma cu trei luni si a depasit 13 milioane de vizualizari pe YouTube.